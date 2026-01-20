কিশোরগঞ্জে চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে ৪ ইউপি সদস্য আটক

কিশোরগঞ্জে চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে ৪ ইউপি সদস্য আটক
কিশোরগঞ্জের ইটনায় ভিডব্লিউবি চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে ইউনিয়ন পরিষদের চার ইউপি সদস্যকে আটক করেছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে জয়সিদ্ধি ইউনিয়নের জয়সিদ্ধি বাজার সংলগ্ন নদীর তীরে চাল বিতরণ চলাকালে অনিয়মের অভিযোগ উঠে। খবর পেয়ে ইটনা সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর সায়াম মাহমুদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল ও ইটনা থানা পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।
আটকরা হলেন- জয়সিদ্দি ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সোহেল মিয়া, ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য বাহাউদ্দিন, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য জামাল এবং ৩, ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য মোছা. মাজিয়া আক্তার।
স্থানীয় সূত্র জানায়, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২৫ এই তিন মাসের জন্য প্রতিজন উপকারভোগীর ৯০ কেজি করে চাল পাওয়ার কথা থাকলেও বিতরণ করা হচ্ছিল মাত্র ৮০ কেজি করে। বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয়রা সেনাবাহিনীকে অবহিত করলে ঘটনাস্থলে অভিযান চালানো হয়।
অভিযানকালে ঘটনাস্থল থেকে অতিরিক্ত মজুত রাখা ১৮০ কেজি চাল জব্দ করা হয়। পরে রাত আনুমানিক ৮টার দিকে আটককৃতদের ইটনা থানায় হস্তান্তর করা হয়।
ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবুল হাসিম জানান, আটকদের থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এসকে রাসেল/এমএন/জেআইএম