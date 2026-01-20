আচরণবিধি লঙ্ঘন: হবিগঞ্জে তাহেরীসহ দুই প্রার্থীকে শোকজ

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১১:৩১ এএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
হবিগঞ্জ-৪ (মাধবপুর-চুনারুঘাট) আসনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে দুই প্রার্থীকে শোকজ করা হয়েছে। নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান মো. রবিউল হাসান স্বাক্ষরিত এ শোকজ নোটিশটি দেওয়া হয়। এতে তাদেরকে আজ ২০ জানুয়ারি হবিগঞ্জ সার্কিট হাউজে সশরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে।

নোটিশপ্রাপ্তরা হলেন- বিএনপি প্রার্থী এসএম ফয়সল ও তার ছেলে সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এবং বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী মো. গিয়াস উদ্দিন তাহেরী।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চুনারুঘাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. জিয়াউর রহমান জানান, সোমবার তাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ পেয়েছেন।

নোটিশে বলা হয়, গত ৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে মাধবপুর উপজেলার ইটাখোলা সাহেব বাড়িতে জনসভা করা হয়। এতে বিএনপি প্রার্থী এসএম ফয়সলের ছেলে সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ উপস্থিত হয়ে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। এসময় তিনি বলেন, ‘আমরা সবাই আজ থেকে এক। আমাদের উদ্দেশ্য এক। ফয়সল সাহেবকে ধানের শীষ মার্কায় জয়যুক্ত করার জন্য তোমরা এগিয়ে যাও। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে চুনারুঘাটের মাটিতে। তোমাদের সঙ্গে নির্বাচন করে ফয়সল সাহেবকে ধানের শীষ মার্কায় জয়যুক্ত করে তারপর আমরা ঘরে ফিরব।’ এসময় প্রার্থী এসএম ফয়সল উপস্থিত থেকেও ভোট প্রার্থনায় কোনো বাধা প্রদান করেননি। ফলে আপনারা আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন।

অপরদিকে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী আলোচিত ইসলামী বক্তা মো. গিয়াস উদ্দিন তাহেরী মোমবাতি প্রতীকের প্রার্থী হিসেবে প্রচারণা চালাচ্ছেন। এমন ভিডিও সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে প্রচার করা হচ্ছে। অথচ ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের ৩ সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোনো প্রকার নির্বাচনি প্রচারণার সুযোগ নেই। ফলে আপনি নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন।

এ অবস্থায় দুই প্রার্থীকে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে পৃথক দু’টি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তাদেরকে আগামী ২০ জানুয়ারি হবিগঞ্জ সার্কিট হাউজে সশরীরে হাজির হয়ে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।

