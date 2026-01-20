পটুয়াখালীতে গণভোটের প্রচারণার কনসার্টে জনতার ঢল

পটুয়াখালীতে গণভোটের প্রচারণার কনসার্টে জনতার ঢল
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গণভোটের প্রচারণার অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে পটুয়াখালী ডিসি স্কয়ার মাঠে আয়োজন করা হয়েছে তারুণ্যের সমাবেশ ও কনসার্ট। ভিন্নধর্মী এ আয়োজন নানা বয়সি মানুষের অংশগ্রহণে মুখর হয়ে ওঠে।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেল গড়াতেই মাঠ ও আশপাশের এলাকায় দর্শনার্থীদের ভিড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তরুণ-তরুণীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো আয়োজন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ও সাংস্কৃতিক আবহে গণভোটের গুরুত্ব সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়।
অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ড. শহীদ হোসেন চৌধুরী, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, সিভিল সার্জন ডা. খালেদুর রহমান, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক জুয়েল রানা, সিনিয়র নির্বাচন অফিসার ওয়াহিদুজ্জামান মুন্সিসহ বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, পেশাজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সুধীজনেরা উপস্থিত ছিলেন।
নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও জনসাধারণের নির্বিঘ্ন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে সার্বিক প্রস্তুতি নেওয়া হয়।
শুরুতে গণভোট বিষয়ক প্রচারণামূলক সংগীত, টিভিসি ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শনের মাধ্যমে নাগরিকদের সচেতন করা হয়। এরপর জেলা শিল্পকলা অ্যাকাডেমির শিল্পীদের পরিবেশনায় নাটক, ভাওয়াইয়া ও ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা গান পরিবেশিত হয়, যা দর্শকদের মধ্যে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ ও গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত করে।
সন্ধ্যার পর কনসার্ট পর্বে শিল্পী রাজিব ও সানিয়া সুলতানা লিজার পরিবেশনায় দর্শকরা উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন। পরে জনপ্রিয় ব্যান্ড আর্কের কণ্ঠশিল্পী হাসানের পরিবেশনায় পুরো মাঠজুড়ে তারুণ্যের উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে। করতালি, আলোর ঝলকানি ও দর্শকদের সমবেত কণ্ঠে ডিসি স্কয়ার মাঠ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।
জেলা প্রশাসক ড. শহীদ হোসেন চৌধুরী বলেন, তরুণ সমাজকে গণভোটে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র বিনির্মাণে তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকার গুরুত্ব অনেক।
পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবু ইউসুফ বলেন, বড় পরিসরের জনসমাগম সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিত করেন।
বিনোদন, সংস্কৃতি ও নাগরিক সচেতনতার সমন্বয়ে এই ব্যতিক্রমী আয়োজন পটুয়াখালীতে গণভোট প্রচারণায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিপুল জনসমাগম ও তরুণদের উৎসাহ গণতান্ত্রিক চর্চায় জনসম্পৃক্ততা বাড়াবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এমএন/জেআইএম