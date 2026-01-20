অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিরপেক্ষ নয়: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এক অর্থে নিরপেক্ষ নয়, এটি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পক্ষের সরকার। গণঅভ্যুত্থানের পক্ষের সরকার গণঅভ্যুত্থানের পক্ষেই কাজ করবে— এটাই স্বাভাবিক। সে কারণেই আমরা গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়যুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট–২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত গণভোট প্রচারণা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
তিনি বলেন, দেশে যে আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে সরকার সেই আকাঙ্ক্ষার পক্ষেই কথা বলবে— এটাই সরকারের দায়িত্ব। সে অর্থে সরকার পক্ষপাতহীন নয়; বরং এটি পক্ষপাতী। এজন্যই আমরা ‘হ্যাঁ’ বলছি। তবে এই ‘হ্যাঁ’ জনতার স্বার্থে। এর মাধ্যমে সমাজে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে, গণতন্ত্র বহাল থাকবে এবং বৈষম্য যেন তীব্র না হয়ে ওঠে, বরং কমে আসে। এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এ আয়োজন।
তিনি বলেন, আমাদের সামনে যে গণভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাতে সবাই অংশ নিয়ে পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিন। তাহলেই হয়ত আমরা আমাদের বিদ্যমান সমস্যাগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো এবং একটি বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।
সোহান মাহমুদ/এফএ