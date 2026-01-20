  2. দেশজুড়ে

সুনামগঞ্জ-১

জামায়াতের প্রার্থী দেওয়ার দাবিতে দলীয় কার্যালয়ে কর্মীদের তালা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৪:৫৮ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
জামায়াতের প্রার্থী দেওয়ার দাবিতে দলীয় কার্যালয়ে কর্মীদের তালা

সুনামগঞ্জ-১ আসনে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী মোজ্জামেল হককে প্রত্যাহার করে দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী তোফায়েল আহমেদ খানকে দেওয়ার দাবিতে শহরের জামায়াতের কার্যালয়ে তালা দিয়েছে তার কর্মীরা।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে শহরের হাসন নগরের জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে ১ আসনের জামায়াতের প্রার্থী তোফায়েল আহমেদ খানের সমর্থক ও নেতাকর্মীরা এই তালা দেন।

সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সুনামগঞ্জ-১ আসনে দীর্ঘদিন ধরে মাঠ পর্যায়ে ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন জামায়াতের প্রার্থী তোফায়েল আহমেদ খান। কিন্তু মঙ্গলবার দুপুরে সুনামগঞ্জের-১ আসনে (তাহিরপুর -জামালগঞ্জ-মধ্যনগর -ধর্মপাশা) ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত হন মোজ্জামেল হককে। এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে সুনামগঞ্জ-১ আসনের জামায়াত প্রার্থী তোফায়েল আহমদ খানকে শহরের জামায়াতের কার্যালয় ভেতরে রেখে তালাবদ্ধ করেন কর্মীরা। সেই সঙ্গে পুরো কার্যালয়ের প্রধান ফটকগুলোর দরজাও তালা দেয় তার কর্মী-সমর্থকরা।

জামায়তকর্মী রাজন মিয়া বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে তোফায়েল আহমেদ খানের সঙ্গে মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনী প্রচারণা করছি। অথচ আজকে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থীকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি দুঃখজনক।

জামায়তকর্মী মাওলানা খায়রুল বাসার বলেন, ইতিমধ্যে তোফায়েল আহমেদ খান সুনামগঞ্জ ১ আসনে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আজকে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী দেওয়ায় ওই আসনটা জামায়াত নাকি ছেড়ে দিয়েছে। তাই জামায়াতের কার্যালয় তালা দিয়েছি।

তোফায়েল আহমেদ খান বলেন, অবরুদ্ধ অবস্থায় নেতাকর্মীদের নিয়ে জানালা দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু নেতাকর্মীরা তার কথা শুনেনি।

সুনামগঞ্জ জেলা জামায়াতের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড.রেজাউল করিম বলেন, যারা জামায়াতের কার্যালয় তালা দিয়েছে সেটা ঠিক করেনি। জামায়াত এই সব পছন্দ করে না।

