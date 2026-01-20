পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
আগামী নির্বাচনে তরুণরাই ঠিক করবে কী হবে, কী হবে না
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন, আগামী নির্বাচনে তরুণরাই ঠিক করবে কী হবে, কী হবে না।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে পটুয়াখালী জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা মোকাবিলায় প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। একই সঙ্গে তিনি তরুণ সমাজকে গণতন্ত্র রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।
তরুণ সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘গণতন্ত্র রক্ষায় তরুণ সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। আগামী নির্বাচনে কী হবে আর কী হবে না তা অনেকটাই তরুণদের হাতেই নির্ধারিত হবে। তাই ভোটাধিকার প্রয়োগে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি।’
নির্বাচনে পর্যবেক্ষক প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘আসন্ন নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক বিদেশি পর্যবেক্ষক উপস্থিত থাকবেন, যা নির্বাচন প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা আরও বাড়াবে।’
সভায় উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালীর পুলিশ সুপার মো. আবু ইউসুফ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক জুয়েল রানা, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তারেক হাওলাদারসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রধানরা।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এসআর/এমএস