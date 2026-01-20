জ্বালানি তেল কম দেওয়ায় দুই ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা

জ্বালানি তেল কম দেওয়ায় দুই ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা
সাতক্ষীরার আশাশুনিতে জ্বালানি তেল কম দেওয়ার অভিযোগে দুইটি ফিলিং স্টেশনকে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল থেকে উপজেলার পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিজয় কুমার জোয়ার্দার এ জরিমানা করেন।
প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বুধহাটা বাজারে অবস্থিত রহমান ফিলিং স্টেশনে অভিযান চালিয়ে জ্বালানি তেলের ওজন ও পরিমাপে গরমিল পাওয়া যায়। এ অপরাধে ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন, ২০১৮-এর ৩২(৩) ধারায় ফিলিং স্টেশনটির মালিক একেএম এহসানুল হককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এছাড়া মহেশ্বরকাটি এলাকায় অবস্থিত আন্না ফিলিং স্টেশনে অভিযান পরিচালনা করে ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন, ২০১৮-এর ২৯ ধারায় পাম্প মালিককে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
অভিযানকালে বিএসটিআই খুলনার পরীক্ষক মো. রহিজ আহম্মেদ এবং থানা পুলিশের সদস্যরা ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও জ্বালানি তেলের সঠিক পরিমাপ নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।
