ফরিদপুরের কুমার নদে ভাসছিল যুবদল নেতার মরদেহ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৮:০৬ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
ফরিদপুরের নগরকান্দায় কুমার নদ থেকে ফিরোজ শেখ (৫২) নামে এক যুবদল নেতার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার চর যশোরদী ইউনিয়নের নিকরহাটি গ্রামের পার্শ্ববর্তী কুমার নদ থেকে ওই যুবদল নেতার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মরদেহ উদ্ধার হওয়া যুবদল নেতার নাম ফিরোজ শেখ। তিনি চর যশোরদী ইউনিয়নের নিকরহাটি পশ্চিম পাড়া এলাকার বাসিন্দা মৃত শাজাহান শেখের ছেলে। ফিরোজ ওই ইউনিয়নের যুবদলের সভাপতি ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেলে স্থানীয় কয়েকজন নদে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে তাৎক্ষণিকভাবে নগরকান্দা থানায় খবর দেন। সংবাদ পেয়ে থানা পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসুল সামদানী আজাদ বলেন, কুমার নদ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। মরদেহের গায়ে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটনে কাজ চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

এন কে বি নয়ন/কেএইচকে/এমএস

