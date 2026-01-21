  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইল

বিএনপিতে যোগ দিলেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের শতাধিক কর্মী-সমর্থক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৪:১৭ এএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
টাঙ্গাইলে কৃষক-শ্রমিক জনতা লীগ থেকে বিএনপিতে যোগদান শতাধিক কর্মী-সমর্থক। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় টাঙ্গাইল অ্যাডভোকেট বার সমিতি মিলনায়তনে টাঙ্গাইল-৫ আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু তাদের বরণ করে নেন।

বিএনপিতে যোগ দেওয়ারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে তারা গামছা প্রতীকের পক্ষে কাজ করেছেন। এবার সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর প্রতি আস্থা রেখে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ও ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী সুলতান সালাউদ্দিন টুকুকে বিজয়ী করতে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন।

যোগদান অনুষ্ঠানে সুলতান সালাউদ্দিন টুকু নবাগতদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সন্ত্রাস, মাদক, চাঁদাবাজিমুক্ত, কিশোর গ্যাংমুক্ত, নিরাপদ ও আধুনিক টাঙ্গাইল গড়ে তুলতে কাজ করবো।’

এ সময় সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলী, জেলা যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক কাজী শফিকুর রহমান লিটন, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক খন্দকার রাশেদুর আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ

