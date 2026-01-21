মিরসরাইয়ে কারখানায় স্লাগ বিস্ফোরণে আহত ৭ শ্রমিক

মিরসরাইয়ে কারখানায় স্লাগ বিস্ফোরণে আহত ৭ শ্রমিক
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বিএসআরএম কারখানায় স্লাগ বিস্ফোরণে সাতজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকাল ৫টার দিকে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের সোনাপাহাড়ের বিএসআরএম কারখানার স্টিল-২ সেকশনে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
আহত শ্রমিকরা হলেন আব্দুল হামিদ (২৮), ইসমাইল (৪০), ফয়সাল (২৯), সাকিব (১৯), শহিদুল (২৬), সাইফা (১৯) ও আরমান (২৯)। আহত আব্দুল হামিদকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।
শ্রমিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে বিএসআরএম কারখানার স্টিল মিল-২ সেকশনে হঠাৎ ময়লার স্লাগ বিস্ফোরিত হয়ে ৭ জন আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মস্তাননগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ময়লা গিলে শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা হলে আব্দুল হামিদকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। খবর পেয়ে বারইয়ারহাট ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সদস্যরা যাওয়ার আগে কারখানা কর্তৃপক্ষ দ্রুত তা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।
আহত শ্রমিকদের সহযোগী সাইদুর ও শিপন বলেন, আমরা স্টিল-২ সেকশনে বিকেলের শিফটে কাজ করছিলাম হঠাৎ স্লাগ বিস্ফোরণ হলে অতিরিক্ত ডাস্টের কারণে ৭ জনের চোখেমুখে ডাস্ট ডুকে গেলে শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা হলে। নাক মুখ দিয়ে ময়লা ডুকে যাওয়ায় শ্বাসকষ্ট হলে তাদেরকে উদ্ধার করে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ৬ জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে আব্দুল হামিদকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
এ বিষয়ে সোনাপাহাড় বিএসআরএম কারখানার প্রশাসনিক ম্যানেজার দেলোয়ার হোসেন মোল্লা বলেন, কারখানা এলাকায় দুই নম্বর গেটে একটি ময়লার স্লাগে সামান্য আগুন ধরেছে। বিস্ফোরণ কিংবা বড় কোনো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি। ফায়ার সার্ভিস টিম আসার আগেই আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি। কয়েকজন শ্রমিক সামান্য আহত হয়েছেন। তারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন।
এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক জুবায়ের হোসেন তারেক বলেন, বিএসআরএম কারখানায় ৭ জন শ্রমিককে হাসপাতালে আনা হয়। তাদের চোখেমুখে ময়লা ঢুকে যাওয়ায় অ্যাজমা সমস্যার কারণে একজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (চমেক) পাঠানো হয়। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়, তারা সুস্থ আছেন।
