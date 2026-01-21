  2. দেশজুড়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মসজিদের বারান্দায় ফেলে রাখা নবজাতক উদ্ধার

জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০৫:২২ এএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মসজিদের বারান্দায় ফেলে রাখা নবজাতক উদ্ধার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মসজিদের বারান্দা থেকে অজ্ঞাতনামা নবজাতক শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টার দিকে সদর উপজেলার সুহিলপুর জামে মসজিদের বারান্দায় নবজাতকটিকে পড়ে থাকতে দেখে বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের জানান। শিশুটির বয়স আনুমানিক দুই থেকে চার দিন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, স্থানীয়দের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক আব্দুর রাহিম মাহিন স্থানীয় কয়েকজনের সহযোগিতায় নবজাতকটিকে উদ্ধার করেন। পরে রাত সাড়ে ১০টার দিকে শিশুটিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সে হাসপাতালের শিশু বিভাগের বিশেষ নবজাতক পরিচর্যা ইউনিটে (এসক্যানু) চিকিৎসাধীন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালের শিশু বিভাগের প্রধান ডা. মো. আকতার হোসাইন জানান, নবজাতকটি বর্তমানে শারীরিকভাবে সুস্থ আছে। তাকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। শিশুটিকে সার্বক্ষণিক নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহীদুল ইসলাম বলেন, নবজাতকটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। কে বা কারা শিশুটিকে মসজিদের বারান্দায় ফেলে রেখে গেছে। সে বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

