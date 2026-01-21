জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অন্যতম রূপকার: শাহজাহান

জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অন্যতম রূপকার: শাহজাহান
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান বলেছেন, ‘জিয়াউর রহমান দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অন্যতম রূপকার ছিলেন।’
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে জিয়াউর রহমানের ৯০তম জন্মদিন উপলক্ষে নোয়াখালী আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিলে তিনি এ কথা বলেন।
মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, ‘দেশের জন্য শহীদ জিয়ার অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কারণ তিনি গণতন্ত্র রক্ষায় আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। জিয়াউর রহমান দেশকে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করে বহুদলীয় রাজনীতির পথও উন্মুক্ত করেছিলেন।’
তিনি বলেন, ‘জনগণের মত প্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠায় শহীদ জিয়া ছিলেন আপসহীন। স্বাধীনতার পর দেশের রাজনীতিতে যখন দমবন্ধ করা পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, তখন জিয়াউর রহমান মত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করেন এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির ভিত্তি স্থাপন করেন।’
বিএনপির কেন্দ্রীয় এ নেতা আরও বলেন, ‘অর্থনীতি, কৃষি ও শিল্পখাতকে শক্তিশালী করতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন শহীদ জিয়া। তার 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’ ধারণা ছিল দেশের স্বাধীনতা ও আত্মপরিচয়ের রক্ষাকবচ। এ দর্শনই দেশকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মর্যাদাশীল অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে।’
মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, ‘জিয়াউর রহমানের দেশপ্রেম, সততা ও নেতৃত্বগুণ আজও জাতির জন্য অনুকরণীয়। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিএনপির নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।’
অনুষ্ঠানে নোয়াখালী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলোর সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব হারুনুর রশীদ আজাদের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন, ‘বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট এবিএম জাকারিয়া, জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান, জেলা জজ আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট শাহদাত হোসেন, সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সালাউদ্দিন কামরান, জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক অ্যাডভোকেট রবিউল হাসান পলাশ, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম প্রমুখ।
ইকবাল হোসেন মজনু/আরএইচ