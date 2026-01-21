পটুয়াখালী কৃষি জমির মাটি কাটায় লাখ টাকা জরিমানা

পটুয়াখালী কৃষি জমির মাটি কাটায় লাখ টাকা জরিমানা
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় কৃষি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় পরিবহনের দায়ে এক্সাভেটর ড্রাইভারকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
সোমবার (২০ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় উপজেলার রজপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন কলাপাড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ইয়াসিন সাদেক।
অভিযানকালে কৃষি জমির টপ সয়েল কেটে এক্সাভেটরের মাধ্যমে ইটভাটায় পরিবহন করার অপরাধে মিরাজ মাহমুদ (২৮) নামে এক্সাভেটর ড্রাইভারকে আটক করা হয়। এ অপরাধে তাকে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইনে ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
কলাপাড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়াসিন সাদেক জানায়, কৃষি জমি রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আইন মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়।
আসাদুজ্জামান মিরাজ/আরএইচ