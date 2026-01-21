  2. দেশজুড়ে

পটুয়াখালী কৃষি জমির মাটি কাটায় লাখ টাকা জরিমানা

প্রকাশিত: ০৬:১৮ এএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় কৃষি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় পরিবহনের দায়ে এক্সাভেটর ড্রাইভারকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার (২০ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় উপজেলার রজপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন কলাপাড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ইয়াসিন সাদেক।

অভিযানকালে কৃষি জমির টপ সয়েল কেটে এক্সাভেটরের মাধ্যমে ইটভাটায় পরিবহন করার অপরাধে মিরাজ মাহমুদ (২৮) নামে এক্সাভেটর ড্রাইভারকে আটক করা হয়। এ অপরাধে তাকে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইনে ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

কলাপাড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়াসিন সাদেক জানায়, কৃষি জমি রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আইন মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়।

