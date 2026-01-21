মুন্সিগঞ্জে জামায়াত প্রার্থীসহ ৪ জনের মনোনয়ন প্রত্যাহার

মুন্সিগঞ্জে জামায়াত প্রার্থীসহ ৪ জনের মনোনয়ন প্রত্যাহার
আসন্ন ত্রয়োদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুন্সিগঞ্জের তিনটি সংসদীয় আসনে জামায়াত ইসলামীর প্রার্থী ও বিএনপির এক বিদ্রোহী প্রার্থীসহ ৪ জন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন তারা।
এরমধ্যে মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপু। তিনি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।
এছাড়া মুন্সিগঞ্জ-২ আসনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অধ্যাপক এবিএম ফজলুল করিম ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মো.আমিনুল ইসলাম। উভয়েই ১০ দলীয় জোটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান।
পাশাপাশি গজারিয়া ও মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলা নিয়ে গঠিত মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী হাজী আব্বাস কাজী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন। ১০ দলীয় জোটভুক্ত হওয়ায় দলীয় সিদ্ধান্তে তিনি মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন।
রাত সাড়ে ৮টার দিকে জাগো নিউজকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক সৈয়দা নূরমহল আশরাফী।
এদিকে মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপির স্বতন্ত্র প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মো. মহিউদ্দিন তার মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি। তিনি শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করবেন বলে জানান। এ আসনে বিএনপির দলীয় প্রার্থী কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান রতন। স্থানীয় ভোটাররা মনে করছেন, বিএনপি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ও বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থীর মধ্যে ত্রিমুখী ভোটের লড়াই হবে।
এছাড়া মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী মমিন আলী। এ আসনেও জামায়াত ইসলামী প্রার্থী, বিএনপির প্রার্থী ও বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থীর মধ্যে ত্রিমুখী ভোটের লড়াই হবে।
মুন্সিগঞ্জের তিনটি আসনে সর্বমোট ২৩ জন মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছিলেন। ৪ প্রার্থীর প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে ভোটের লড়াইয়ে নির্বাচনের মাঠে রইলেন ১৯ প্রার্থী।
শুভ ঘোষ/এমএন/এমএস