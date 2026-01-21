গণভোট হচ্ছে পদ্ধতি পরিবর্তনের নির্বাচন: রিজওয়ানা হাসান

গণভোট হচ্ছে পদ্ধতি পরিবর্তনের নির্বাচন: রিজওয়ানা হাসান
ফরিদপুরে সরকারের পক্ষে হ্যাঁ ভোটে সিল দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, আমাদের নির্বাচন হচ্ছে অভ্যুত্থান পরবর্তী একটি নির্বাচন। অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ সংস্কার করা, বিচার নিশ্চিত করা, গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের বিচার ও নির্বাচন নিশ্চিত করা। আমরা সবাইকে নিয়ে ১১টি প্রশাসন করেছি ভারসাম্য রক্ষার্থে। তাদের রিপোর্টের আলোকে গণভোটে চারটি প্রশ্নে নির্বাচন দিয়েছি। এখানে ভোট চুরির কোনো সুযোগ থাকবে না। গণভোট হচ্ছে পদ্ধতি পরিবর্তনের নির্বাচন।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে দশটার দিকে ফরিদপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ভোটের গাড়ি উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, স্বৈরশাসকের আমলে আন্দোলন হয়েছিল। স্বৈরাচার কিন্তু সরে যায় নাই, স্বৈরাচার ফ্যাসিস্ট রূপে আমাদের মাঝে এসেছে। আমাদের আত্মদানের মাধ্যমে যে স্বৈরাচারকে পতন করেছি, গণভোটের মাধ্যমে তা শক্তিশালী করতে হবে। তাই সবাইকে গণভোটের মাধ্যমে হ্যাঁ- তে ভোট দিতে হবে।
এসময় ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) কামরুল হাসান তালুকদার, পুলিশ সুপার (এসপি) মো. নজরুল ইসলামসহ জেলার বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী-কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে ভোটের গাড়ি নিয়ে প্রচারণার অংশ হিসেবে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে আম্বিকা মেমোরিয়াল ময়দানে গিয়ে শেষ হয়।
এন কে বি নয়ন/এফএ/এমএস