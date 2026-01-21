আমি হাঁস চেয়েছিলাম, আল্লাহর রহমতে পেয়েছি: রুমিন ফারহানা

আমি হাঁস চেয়েছিলাম, আল্লাহর রহমতে পেয়েছি: রুমিন ফারহানা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা হাঁস প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন। বুধবার (২১ জানুয়ারি) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক ও নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জাহান তার হাতে এই প্রতীক তুলে দেন।
প্রতীক পাওয়ার পর রুমিন ফারহানা বলেন, ‘আমি হাঁস চেয়েছিলাম, আল্লাহর রহমতে হাঁস পেয়েছি। আমি যেখানেই যাই প্রচারণা, সেখানেই ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত স্লোগান দেয় হাঁস হাঁস।’
তিনি বলেন, ‘এই নির্বাচনে যেন কালিমা লেপন না করতে পারে, এজন্যে প্রশাসনকে সজাগ থাকতে হবে। আমি দল গুলোকেও বলবো বৃহত্তর স্বার্থে তাদের নেতাকর্মীরা অসংলগ্ন আচরণ না করেন, আইন না ভাঙেন, অসভ্য আচরণ না করেন। বড় দল গুলোর দায়িত্ব হবে এই বিষয় গুলো নিশ্চিত করা। নির্বাচনি আসনে যদি কোন দাগ পড়ে, সেই দাগটা বড় দল গুলোকে বাকি সময়টায় বয়ে বেড়াতে হবে।’
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমএন/এমএস