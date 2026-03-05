নারায়ণগঞ্জে ন্যাড়া বাহিনীর প্রধান কিলার বাবুকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:৫৫ এএম, ০৫ মার্চ ২০২৬
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ন্যাড়া বাহিনীর প্রধান ও তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী রিয়াজ উদ্দিন বাবু ওরফে কিলার বাবুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) ভোর ৪টায় ফতুল্লার পঞ্চবটি মোড়ে এই ঘটনা ঘটে।

এসময় লিটন নামে তার আরেক সহযোগী ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন। তবে কারা তাদের ছুরিকাঘাত করেছে পুলিশ এখনো তাদের নাম পরিচয় জানতে পারেনি।

নিহত রিয়াজ উদ্দিন বাবু ওরফে কিলার বাবু (৪০) ফতুল্লার লালপুর পৌষা পুকুরপাড় এলাকার মৃত হাফিজ উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, এক নারীকে হত্যার পর কিলার বাবু নামে পরিচিতি পান রিয়াজ উদ্দিন বাবু। এরপর তিনি ঢাকা-নারায়নগঞ্জ পুরতন সড়কের পঞ্চবটী বন বিভাগ থেকে লোহার মার্কেট পর্যন্ত প্রতিনিয়ত ছিনতাইয়ের জন্য গড়ে তুলেছিলেন বিশাল এক বাহিনী যা নাউড়া বা ন্যাড়া নামে পরিচিতি।

পুলিশ জানিয়েছে কিলার বাবুর নামে ৫টি হত্যা, ছিনতাইসহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার একাধিক মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে। তিনি থানার তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী।

ফতুল্লা মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিরাজ হোসেন বলেন, ভোর ৪টার সময় পঞ্চবটি মোড়ের কাছে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ পুরাতন সড়কে কে বা কারা বাবু ও লিটনকে কুপিয়েছে তা জানতে পারিনি। তবে ঢাকা মেডিকেলে দুজনকে নেওয়ার পর বাবু মারা গেছে, লিটন চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এফএ/এমএস

