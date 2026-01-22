  2. দেশজুড়ে

যশোরে ১১ ককটেলসহ সাবেক যুবলীগ নেতা আটক

প্রকাশিত: ০৯:১২ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
যশোরে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ অভিযানে ১১টি ককটেলসহ সাবেক যুবলীগ নেতা ইকবাল খানকে আটক করা হয়েছে। ইকবাল বসুন্দিয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ছিলেন।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেলে নিজ এলাকা বসুন্দিয়া বাজার থেকে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার বাড়ির পাশ থেকে ১১টি ককটেল উদ্ধার করা হয়। ইকবাল বসুন্দিয়া বাজারের বাসিন্দা বহর আলীর ছেলে।

যশোর কোতোয়ালী থানার এসআই আলমগীর হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথবাহিনী বসুন্দিয়া বাজারে ইকবালের বাড়িতে অভিযান চালায়। পরে বাড়ির পাশ থেকে ককটেলগুলো উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

