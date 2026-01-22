সিরাজগঞ্জ
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অর্ধশত নেতাকর্মীর ছাত্রদলে যোগদান
সিরাজগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী ছাত্রদলে যোগদান করেছেন। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে সিরাজগঞ্জ পৌর শহরের হোসেনপুর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর নিজ বাসভবনে উপস্থিত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রদলে যোগ দেন তারা।
এসময় ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বরণ করে নেন।
ছাত্রদলে যোগদানকারীদের উদ্দেশ করে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আওয়ামী ফ্যসিবাদের নির্মম ও চরম দমন নিপীড়নের মুখে আন্দোলন যখন স্থবির হয়ে পড়ছিল, তখন তারেক রহমান ও বিএনপি গণঅভ্যুত্থানে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। সব শ্রেণি-পেশার ও রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করেছিল।
টুকু আরও বলেন, ছাত্রদল শুধু একটি রাজনৈতিক সংগঠন নয়, এটি দেশের মেধাবী, সৎ ও আদর্শবান তরুণদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম। সুশিক্ষিত ও দেশপ্রেমিক তরুণ প্রজন্ম ছাড়া জাতির মুক্তি সম্ভব নয়। ছাত্রদলের পতাকা আজ তোমাদের হাতে শক্তি ও সাহসের প্রতীক হয়ে থাকবে। তোমরা আগামী দিনের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি। বৈষম্যহীন, সুশিক্ষিত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়তে ছাত্রসমাজের ভূমিকা অপরিসীম। তোমাদের এই ছাত্রদলে যোগদান প্রমাণ করে তরুণ প্রজন্ম গণতন্ত্র ও ন্যায়ভিত্তিক আন্দোলনে শামিল হতে প্রস্তুত।
যোগদান অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু, সহ-সভাপতি ওমর কৃষ্ণ দাস ও জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সিরাজসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
