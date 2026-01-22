বরিশালের সেনা অভিযানে অস্ত্র, টাকা-মাদকসহ আটক ৫
বরিশালের হিজলায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা, দেশীয় অস্ত্র, মাদক ও ১৬টি মোবাইল ফোনসহ পাঁচজনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই অভিযানের তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অভিযানে আটক পাঁচজনের কাছ থেকে নগদ ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৫৩০ টাকা, ১৪৬ পিস ইয়াবা, ২৫০ গ্রাম গাঁজা, মোবাইল ১৬ টি, ১৫ লাখ টাকার চেক, বিভিন্ন দেশের ১ হাজার টাকা, দেশীয় অস্ত্র, গাঁজা ও ইয়াবা সেবনের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।
এতে আরও উল্লেখ করা হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে হিজলার ধুলখোলা ইউনিয়নের মাটিয়ালা গ্রামে চার জনের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে সেনাবাহিনীর মেজর জাহিদুল এবং লে. জিসান। এ সময় ইউপি সদস্য রতন রাঢ়ীর ছেলে লিটন রাঢ়ী (৪৫), উজ্জ্বল রাঢ়ী (২৫), জামাল হোসেন (৪৮), মো. আলী (৩২) ও এমদাদকে (৫৩) আটক করা হয়। তারা দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় অবৈধ মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল।
সেনাবাহিনী জানায়, আটক ব্যক্তিদের এবং উদ্ধার করা মালামাল আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
