গণতন্ত্র ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় ধানের শীষের বিকল্প নেই: ড. মোশাররফ

জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৬:২৭ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কুমিল্লা-১ আসনের প্রার্থী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, দেশের উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ধানের শীষের কোনো বিকল্প নেই। বিএনপি যখনই ক্ষমতায় ছিল, দেশের অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাত সমৃদ্ধ ও মজবুত ভিত্তিতে ছিল। মানুষ নিরাপদে সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করেছে।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) কুমিল্লা দাউদকান্দি উপজেলার গয়েশপুরে পিতা-মাতা ও দাদা-দাদির কবর জিয়ারত শেষে নির্বাচনি প্রচারণায় এসব কথা বলেন তিনি।

নির্বাচনি প্রচারণার শুরুর দিনে ড.মোশাররফ নেতাকর্মী নিয়ে দিনভরমেঘনা উপজেলার ভাটেরচর, লুটেরচর, ভাওরখোলা, কদমতলা, মোহাম্মদপুর, ওমরাকান্দা, বড়কান্দা, কান্দারগাঁও, তুলাতলী, রতনপুর, চন্দনপুর, জয়পুর, মানিকারচর, মুগারচর, লক্ষণখোলা ও রাধানগরসহ কমপক্ষে ১৮টি স্পটে গণসংযোগ করেন।

এসময় খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার দেশটাকে সকল ক্ষেত্রে ধ্বংস করে দিয়ে পালিয়ে গেছে। আগামীতে উন্নত, সুখী-সমৃদ্ধ স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে ১২ ফেব্রুয়ারি ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিতে সর্বস্তরের ভোটারদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা রমিজউদ্দিন লন্ডনী, মিজানুর রহমান, প্রফেসর শহীদউল্লাহ, দিলারা শিরীন, শাহাবউদ্দিন, জালালউদ্দিন, আতাউর রহমান, সালাহউদ্দিন সরকার প্রমুখ।

