  2. দেশজুড়ে

নারীদের উঠান বৈঠকে যুবদলের বাধা, অভিযোগ জামায়াতের

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নোয়াখালী
প্রকাশিত: ০৭:৫৭ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
নারীদের উঠান বৈঠকে যুবদলের বাধা, অভিযোগ জামায়াতের
সংগৃহীত ছবি

নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট ও সদরের আংশিক) আসনের নেয়াজপুর ইউনিয়নে নারীদের উঠান বৈঠকে বাধা দিতে যুবদল কর্মীরা হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছে জামায়াতে ইসলামী।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের দেবীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জামায়াতের প্রার্থী বেলায়েত হোসেন অভিযোগ করে বলেন, ‌‘দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে নারীরা উঠান বৈঠকে একসঙ্গে হলে স্থানীয় যুবদল কর্মী ছোটনের নেতৃত্বে তাদের লোকজন এসে গালিগালাজ করে বৈঠকে বাধা দেন। এসময় উপস্থিত লোকজনের সঙ্গে যুবদল কর্মীদের বাগবিতণ্ডাসহ হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি।’

এ বিষয়ে জানতে যুবদল কর্মী ছোটনকে খোঁজ করেও পাওয়া যায়নি। পরে তার মোবাইলফোনে কল দিলেও তা বন্ধ পাওয়া যায়।

নেয়াজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামাল উদ্দিন বাবুল বলেন, ‘সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখানে সব দল যে যার প্রচারণা চালাবো। প্রচারণায় বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। আজকের বিষয়টি শুনেছি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্ত করে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তৈয়ব মো. আরিফ হোসেন বলেন, প্রচারণার শুরু দিন নেয়াজপুরে দুপক্ষের বাগবিতণ্ডার খবর পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ইকবাল হোসেন মজনু/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।