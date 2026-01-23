মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে: প্রেস সচিব

মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে: প্রেস সচিব
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম বলেছেন, দেশের মানুষ গত ১৬ বছর ভালো নির্বাচন দেখেনি। সেই আক্ষেপ ঘুচিয়ে এবার মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার গড়পাড়া ইমামবাড়ী মাজার পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রেস সচিব বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে কোনো শঙ্কার অবকাশ নেই। বড় দলগুলো যেখানেই প্রচারণায় যাচ্ছে, সেখানেই লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। এতেই প্রমাণিত হয় জনগণ কতটা আগ্রহ নিয়ে ভোটের অপেক্ষায় আছে।
এদিকে বাউল শিল্পী আবুল সরকারের গ্রেফতার প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শফিকুল আলম বলেন, এ বিষয়ে একটি মামলা হয়েছে। বর্তমান সরকার শিল্পীদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। বাউলরা বিচার গান বা বিচ্ছেদ গানে অনেক ধরনের কথা বলেন, যা তাদের শিল্পের অংশ। অনেক সময় ইউটিউবাররা শিল্পীদের কথা বিকৃত করে প্রচার করে, যেখানে মূল প্রেক্ষাপট থাকে না। এর ফলে সামাজিক কলহ তৈরি হয়। বাংলাদেশ অলি-আউলিয়ার দেশ, এখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার রয়েছে। আশা করছি দ্রুতই পরিস্থিতির উন্নতি হবে।
মাজার পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আরিফুর রহমান বাবু, গড়পাড়া ইমামবাড়ী দরবার শরীফের পীর শাহ্ শাহিন আহমেদ, মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস, টেলিভিশন রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি বিএম খোরশেদ, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম লিটন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
মো. সজল আলী/এমএন