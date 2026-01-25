  2. দেশজুড়ে

নওগাঁয় ধানবোঝাই ট্রাক ডাকাতি, আন্তঃজেলা চক্রের ৬ সদস্য আটক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নওগাঁ
প্রকাশিত: ০২:১৩ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
নওগাঁয় ধানবোঝাই ট্রাক ডাকাতি, আন্তঃজেলা চক্রের ৬ সদস্য আটক

নওগাঁয় ধানবোঝাই ট্রাকে ডাকাতির ঘটনায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আন্তঃজেলা ডাকাত চক্রের ৬ জন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। এসময় ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি ট্রাক ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় পুলিশ সুপার কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার তারিকুল ইসলাম।

আটকরা হলেন- গাইবান্ধা জেলার শিবপুর গ্রামের মৃত রফিকুল ব্যাপারীর ছেলে আরিফুল ইসলাম আরিফ (৩০), বড় সাতাইল বাতাইল গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে রফিকুল ইসলাম অপু (৩১), রাজা মিয়ার ছেলে সাজিদুল ইসলাম সবুজ (২৩), পলুপাড়া গ্রামের মৃত হাসেন আলীর ছেলে গোলাপ (২৪), বলিদহ গ্রামের ওয়াহেদ আলীর ছেলে লাভলু (২৮) ও বরিশাল জেলার চরকা কাটা চানপুর গ্রামের মৃত দেলোয়ার হোসেন শরীফের ছেলে রাকিব হোসেন শরীফ (২৭)।

সংবাদ সম্মেলন পুলিশ সুপার তারিকুল ইসলাম বলেন- গত বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দিনাজপুর জেলার বদরগঞ্জ হতে একটি ট্রাকে ২৫০ বস্তায় (৫০০ মণ) ধান নিয়ে নওগাঁর দিকে আসছিলো। রাত ২টার দিকে নওগাঁ সদর উপজেলা পাইকপাড়া গ্রামের ফাঁকা রাস্তায় ওই ট্রাকটির সামনে আরেকটি ট্রাক দিয়ে ব্যারিকেড দেয় ডাকাতরা। পরে ট্রাকের চালক মারুফ ও হেলপার শামীমকে মারধর করে হাত-পা বেঁধে তাদেরসহ ধান বোঝাই ট্রাক নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়।

তিনি আরও বলেন, মামলার পর পুলিশ মাঠে নামে। একপর্যায়ে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার মোকামতলা তদন্ত কেন্দ্রে একটি ট্রাক ও একজন ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে আটক রেখেছে। তথ্যটি জানার পর জেলা গোয়েন্দা শাখার টিম মোকামতলা তদন্ত কেন্দ্রে গিয়ে আটককৃত ব্যক্তি আরিফুল ইসলাম কে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়। এরপর ডিবি পুলিশ আরিফুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে।

পুলিশ সুপার বলেন, তবে ডাকাত সর্দার সামিউল ইসলামের (৩০) ভাড়া বাসা গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর এলাকার দিঘীরপাড়ে অভিযান পরিচালনা করা হলে ডিবি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আগেই সটকে পড়ে। তার বাসা থেকে ডাকাতি হওয়া বোঝাইকৃত ট্রাকটির কাগজপত্র পাওয়া যায়। অভিযানে গাইবান্ধা ও সাভার থেকে আরো ৫ ডাকাত সদস্যকে আটক করা হয়। এসময় ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি ট্রাক ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনার সঙ্গে আরও যারা জড়িত তদন্ত সাপেক্ষে তাদের গ্রেফতার করা হবে ও লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করা হবে বলে জানান পুলিশ সুপার।

আরমান হোসেন রুমন/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।