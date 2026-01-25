ঝিনাইদহে আমির হামজার বিরুদ্ধে মানহানির মামলার আবেদন
সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও আরাফাত রহমান কোকোকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় কুষ্টিয়া-৩ আসনের জামায়াতের প্রার্থী আমির হামজার বিরুদ্ধে ঝিনাইদহের একটি আদালতে মামলার আবেদন করেছেন এক আইনজীবী।
ঝিনাইদহ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-সদর আমলি আদালতে মানহানির অভিযোগে বাদী হয়ে মামলার আবেদনটি করেন অ্যাডভোকেট আব্দুল আলীম।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুর দেড়টার দিকে তিনি আবেদনটি করেন। আদালতের বিচারক মোখলেসুর রহমান অভিযোগ আমলে নিয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।
মামলার বাদী ও আইনজীবী আব্দুল আলিম বলেন, সম্প্রতি আমির হামজা বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তার সন্তান আরাফাত রহমান কোকোকে নিয়ে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। যা জিয়া পরিবারের সম্মান ক্ষুণ্ণ করেছে। বিএনপিরসহ আমাদের সবার মানহানি হয়েছে।
এ ঘটনার প্রতিবাদ ও সঠিক বিচার দাবিতে তার বিরুদ্ধে মামলার আবেদন করা হয়েছে। আমরা চাই আইনগতভাবে আমির হামজার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হোক।
এম শাহজাহান/আরএইচ/এমএস