চাঁদপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকের ওপর হামলার অভিযোগ
চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ হান্নানের এক সমর্থকের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা, পুলিশ সুপার এবং ফরিদগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গোবিন্দপুর দক্ষিণ ইউনিয়নের গোয়ালভাওয়ার বাজারে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
হামলার শিকার ব্যক্তি হলেন- গোবিন্দপুর দক্ষিণ ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য মো. আ. কাদির তপদার (৬০)। অভিযোগটি দায়ের করেছেন তার স্ত্রী রহিমা বেগম।
অভিযোগে বলা হয়, চাঁদপুর-৪ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী চিংড়ি প্রতীকের এম এ হান্নানের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সময় স্থানীয় শাহাদাৎ গাজী, শাহাবুদ্দিন পাটওয়ারী ও মাইন উদ্দিন গাজীসহ কয়েকজন কাদির তপদারের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ফরিদগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।
ঘটনার সংবাদ পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ হান্নান তার অনুসারীদের নিয়ে ফরিদগঞ্জ থানায় উপস্থিত হয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর তিনি নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গোয়ালভাওয়ার বাজারে প্রতিবাদ মিছিল করেন।
স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ হান্নান বলেন, ধানের শীষ প্রতীকের লোকজন আমাদের কর্মী-সমর্থকদের নিয়মিত হুমকি দিচ্ছে। আজ প্রকাশ্যে হামলা করা হলো। এটি একটি স্পষ্ট নির্বাচনী বাধা ও সহিংসতা। আমি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর আস্থা রাখতে চাই। দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না।
অন্যদিকে স্থানীয় ধানের শীষ প্রতীকের সমর্থকরা দাবি করেছেন, কাদির তপদারের সঙ্গে টাকা লেনদেন সংক্রান্ত বিরোধ ছিল। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। এইখানে নির্বাচন নিয়ে কোনো ঘটনা ঘটেনি।
ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, ঘটনাটি তদন্ত চলছে। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
