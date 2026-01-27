চাঁদা না দেওয়ায় দোকানদারকে ছুরিকাঘাত, যুবক আটক

চাঁদা না দেওয়ায় দোকানদারকে ছুরিকাঘাত, যুবক আটক
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে চাঁদার টাকা না পেয়ে এক বৃদ্ধ চা দোকানদারকে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার রূপসা দক্ষিণ ইউনিয়নের চরমুঘুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আহত দোকানদার হলেন আব্দুল মোতালেব গাজী (৬৬)। তিনি স্থানীয়ভাবে একজন চা দোকানদার হিসেবে পরিচিত।
স্থানীয় ও পরিবারের সদস্যদের বরাতে জানা গেছে, একই এলাকার ফজল বেপারি বাড়ির আলম বেপারির ছেলে মেহেদী হাসান (২৫) দীর্ঘদিন ধরে আব্দুল মোতালেবের কাছে চাঁদা দাবি করে আসছিলেন। মঙ্গলবার দুপুরে চায়ের দোকানে এসে পুনরায় চাঁদার টাকা দাবি করেন তিনি। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে কোনো কথা না শুনেই হঠাৎ ছুরি দিয়ে আব্দুল মোতালেবের পিঠে আঘাত করে পালিয়ে যান।
আহতের ছোট ভাই হুমায়ূন কবির বলেন, আমার ভাই দীর্ঘদিন ধরে এখানে চায়ের দোকান চালিয়ে আসছেন। মেহেদী কয়েকদিন ধরেই তার কাছে চাঁদা চাচ্ছিলেন। আজ তিনি ছুরি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যান।
ঘটনার পর স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় আব্দুল মোতালেবকে উদ্ধার করে ফরিদগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থার অবনতি দেখে তাকে চাঁদপুর সদর হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।
এদিকে ঘটনার পরপরই এলাকাবাসী ধাওয়া করে অভিযুক্ত মেহেদী হাসানকে গৃদকালিন্দিয়া বাজার এলাকা থেকে আটক করে। পরে খবর পেয়ে ফরিদগঞ্জ থানা পুলিশ তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
ফরিদগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) এমদাদুল হক বলেন, এই ঘটনায় এখনো আহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাইনি। যদিও পুলিশ ঘটনাস্থল খেকে অভিযুক্তকে আটক করেছে। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
শরীফুল ইসলাম/এনএইচআর/জেআইএম