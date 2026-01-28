  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে ৬ বিএনপি নেতা বহিষ্কার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:৪০ এএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
বাগেরহাটে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংগঠন বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় বিএনপির ৬ নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ন মহাসচিব অ্যাড. রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বহিষ্কৃত ছয় নেতা হলেন- জেলা বিএনপির সদস্য অ্যাড. আসাদুজ্জামান আসাদ ও মেহেবুবুল হক কিশোর, বাগেরহাট পৌরসভার অন্তর্গত ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য মাহবুবুর রহমান টুটুল, ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য শেখ রফিকুল ইসলাম, ৭নং ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য রনি মিনা ও যাত্রাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য শেখ সোহেল হোসেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থি কর্মকেণ্ডে জড়িত থাকার জন্য বিএনপির এই নেতাদের দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

নাহিদ ফরাজী/এএমএ

