টাঙ্গাইলের ৮ আসনে ১৬০ ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র
আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইলের ৮টি সংসদীয় আসনের ১ হাজার ৬৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৬০টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যা মোট কেন্দ্রের প্রায় ১৫.০৫ শতাংশ। এর মধ্যে টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্রে সুষ্ঠু ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা গ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছেন।
জেলা নির্বাচন অফিস ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জেলার এবার ৮টি সংসদীয় আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১ হাজার ৬৩টি। এর মধ্যে ১৬০টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ ও ৯০৩টি কেন্দ্র সাধারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মোট ভোট কক্ষ ৬ হাজার ৩৪১টি। এসব আসনে মোট ভোটার রয়েছেন ৩৩ লাখ ৩৪ হাজার ৪২৭ জন। মোট ভোটারের মধ্যে নারী ভোটার রয়েছে ১৬ লাখ ৬২ হাজার ৭৭২ জন, পুরুষ ভোটার ১৬ লাখ ৭১ হাজার ৬৩০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২৫ জন।
টাঙ্গাইল-১ (মধুপুর-ধনবাড়ী)
এ আসনে ১৪৮টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৭টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। এর মধ্যে মধুপুরে ১৫ এবং ধনবাড়ী উপজেলায় ১২টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। এ আসনে ভোট কক্ষ ৮৪০টি। মোট ভোটার ৪ লাখ ৩৭ হাজার ৪৩৩ জন।
টাঙ্গাইল-২ (ভূঞাপুর-গোপালপুর)
এ আসনে কেন্দ্র ১৩৮টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩৩টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। এর মধ্যে গোপালপুরে ১৫টি এবং ভূঞাপুর উপজেলায় ১৮টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। মোট ভোট কক্ষ ৮০০টি। মোট ভোটার ৪ লাখ ১৮ হাজার ৬০৬ জন।
টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল)
১টি পৌরসভা ও ১৪টি ইউনিয়ন নিয়ে টাঙ্গাইল-৩ আসন গঠিত। এ আসনে মোট ১২২টি কেন্দ্রের মধ্যে ১১টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। মোট ভোট কক্ষ ৭১৩টি। এ আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৮২ হাজার ৭২০ জন।
টাঙ্গাইল-৪ (কালিহাতী)
২টি পৌরসভা ও ১৩টি ইউনিয়ন নিয়ে টাঙ্গাইল-৪ আসন গঠিত। এ আসনে ১১৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ১১টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। মোট ভোট কক্ষ ৬৮৪টি। মোট ভোটার ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৯১৭ জন।
টাঙ্গাইল-৫ (সদর)
১টি পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে টাঙ্গাইল-৫ আসন গঠিত। এ আসনে ১৩০টি কেন্দ্রের মধ্যে ২২টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। মোট ভোট কক্ষ ৯১০টি। এ আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৬২ হাজার ৪১২ জন।
টাঙ্গাইল-৬ (নাগরপুর-দেলদুয়ার)
২০টি ইউনিয়ন নিয়ে টাঙ্গাইল-৬ আসন গঠিত। এ আসনের ১৫৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩১টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। এর মধ্যে দেলদুয়ার উপজেলায় ১৬টি এবং নাগরপুর উপজেলায় ১৫টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। মোট ভোট কক্ষ ৮৮৪টি। মোট ভোটার ৪ লাখ ৬৮ হাজার ৭৬ জন।
টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর)
১টি পৌরসভা ও ১৪টি ইউনিয়ন নিয়ে টাঙ্গাইল-৭ আসন গঠিত। এ আসনে ১২৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ১২টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। মোট ভোট কক্ষ ৭২৬টি। মোট ভোটার ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৪৩৭ জন।
টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল-সখীপুর)
২টি পৌরসভা ও ১৬টি ইউনিয়ন নিয়ে টাঙ্গাইল-৮ আসন গঠিত। এ আসনে ১৩১টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। এর মধ্যে বাসাইল উপজেলায় ৫টি এবং সখীপুর উপজেলায় ৮টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। মোট ভোট কক্ষ ৭৮৪টি। এ আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ১৪ হাজার ৮২৬ জন।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দূরবর্তী, যানবাহন আসা-যাওয়ার অসুবিধা, দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের আশঙ্কা এবং প্রার্থীর বাড়ির সামনে কেন্দ্র বিবেচনায় ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
এ ব্যাপারে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, আমাদের সব কেন্দ্রগুলো প্রস্তুত রাখা হয়েছে। নির্বাচনে সব কেন্দ্রেই পর্যাপ্ত সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন থাকবে। আশা করছি ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে।
