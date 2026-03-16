চাঁপাইনবাবগঞ্জে বৃষ্টি, আমের মুকুল ক্ষতির শঙ্কা
চাঁপাইনবাবগঞ্জে হঠাৎ ফাল্গুনের বৃষ্টি হয়েছে। এই বৃষ্টিপাতের কারণে আমের বাগানে মুকুলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা।
চাষিরা বলছেন, এই সময় মুকুল পর্যায়ে থাকা আমের গাছের জন্য বৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর জন্য ফলন কমে যেতে পারে। এছাড়া পচে নষ্টও হতে পারে আমের গুটি।
রোববার (১৫ মার্চ) রাত ১০ টার দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে মুষলধারে বৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন ঘরে ফেরা মানুষ। তবে এই বৃষ্টিতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কায় রয়েছেন আম চাষিরা।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার বাসিন্দা ঈমান আলী বলেন, রাত ১০টার দিকে বাসায় আসার সময় বৃষ্টিতে আটকে যায়। পরে আধা ঘণ্টা পর বৃষ্টিতে ভিজে বাসায় পৌঁছাই।
ইসলামপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা শরিফুল ইসলাম বলেন, আমের গাছে এখন ভরপুর মুকুল। কিছু কিছু মুকুলে ইতোমধ্যে আমের গুটি আসতে শুরু করেছে। কিন্তু এসময়ে বৃষ্টি হলো এতে আমের মুকুলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে।
আলিনগর ইউনিয়নের বাসিন্দা হাফিজ হোসেন বলেন, বাগানে বর্তমানে আমের গাছে মুকুলে ভরপুর অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে বাগানে সব চেয়ে বেশি লক্ষণভোগ জাতের আমের গাছ বেশি। যা এই সময়ে অনেকগুলো ফুল এবং মুকুল ধারণ করছে। হঠাৎ বৃষ্টির কারণে মুকুলগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে বাগানের ফলনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. মো. ইয়াছিন আলী বলেন, ফাল্গুনের এই ধরনের হঠাৎ বৃষ্টি সাধারণত শীতের শেষের দিকে দেখা যায়। যদিও বৃষ্টিপাত মাটি ও ফসলের জন্য কিছুটা উপকারী, তবে আমের মতো ফুলে থাকা গাছের জন্য এটি প্রভাব ফেলতে পারে। ইতোমধ্যেই চাষিদের সতর্ক করা হয়েছে এবং ক্ষতির সম্ভাবনা কমানোর জন্য কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হবে।
সোহান মাহমুদ/এনএইচআর/জেআইএম