টাঙ্গাইলে কৃষকদের মধ্যে উপকরণ বিতরণ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৩১ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার (২৭ জানুয়ারি) উপজেলার ঈদগাঁও মাঠে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আঞ্চলিক কার্যালয় টাঙ্গাইলের উদ্যোগে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা কৃষি অফিসার মাসুদুর রহমান।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আঞ্চলিক কার্যালয় টাঙ্গাইলের সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার ড. মসউদ ইকবালের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন- ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় টাঙ্গাইলের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আদিবা আফরিন রিম।

এসময় ১৫০ কৃষকের মধ্যে ব্রি উদ্ভাবিত নতুন আটটি আধুনিক জাতের ধানের প্রায়োগিক পরীক্ষণ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ধান বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক বিতরণ করা হয়।

এসময় এলএসটিডি প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

