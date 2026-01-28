দুনিয়াতে ফ্রি বলে কিছু নাই: রুমিন ফারহানা

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৯:০৬ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন, ‘আপনার ভোট অনেক মূল্যবান। সে ভোট আপনার সন্তানের এবং এলাকার ভবিষ্যৎ। যদি কেউ ভোট কিনতে চায় তাহলে আগামীকাল আপনার হক নেওয়ার বিনিময়ে পুষিয়ে নেবে। দুনিয়াতে ফ্রি বলে কিছু নাই।’

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে আশুগঞ্জ উপজেলার তারুয়া গ্রামে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় রুমিন ফারহানা এসব কথা বলেন।

রুমিন ফারহানা বলেন, ‘কেউ যেন ভোট কারচুপির স্বপ্ন না দেখে। পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিজিবিসহ এলাকার মানুষ তাদের প্রতিহত করবে।’

এ সময় হাঁস প্রতীকে ভোট চেয়ে বলেন, ‘হাঁস হলো সততা ও সাহসের প্রতীক। ৩০০ আসনের এমপির বিরুদ্ধে সংসদে দাঁড়িয়ে কথা বলার প্রতীক।’

ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেন, ‘৫ আগস্টের পর বহু মানুষের নামে মামলা হয়েছে। টাকা দিলে মামলা তুলবো বলছে। টাকা না দিলে মামলায় নাম দিবে বলেছে। আপনারা কি আবারও এ অপশন চান।’

রুমিন বলেন, ‘আমি কিন্তু কারও ওপর কোনো জুলুম করিনি। তাই হাঁস মার্কার বাইরে ভোট দেওয়ার সুযোগ নাই।’

আবুল হাসনাত মো. রাফি/আরএইচ/জেআইএম

