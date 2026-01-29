  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইল

ভোজের আয়োজন করায় বিএনপি প্রার্থী ও জামায়াত কর্মীদের জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৪:১৪ এএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
ভোজের আয়োজন করায় বিএনপি প্রার্থী ও জামায়াত কর্মীদের জরিমানা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গণভোজের আয়োজন করায় টাঙ্গাইলের দুটি আসনে বিএনপি প্রার্থী ও জামায়াতের নেতাকর্মীদের জরিমানা করা হয়েছে। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে এসব জরিমানা করেন। 

জানা যায়, বুধবার রাতে সখীপুর উপজেলার কালিয়া ইউনিয়নের উত্তর আড়াইপাড়া এলাকায় টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল-সখীপুর) আসনের বিএনপির প্রার্থী আহমেদ আযম খানের কর্মী-সমর্থকরা কালিয়া ইউনিয়নের উত্তর আড়াইপাড়া এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণার পথসভাকে কেন্দ্র করে খাবার রান্না করে গণভোজের করেছিলেন। খবর পেয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত সেখানে অভিযান পরিচালনা করেন। পরে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে প্রার্থীকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ব্যাপারে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শামছুন্নাহার শীলা বলেন, এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

jagonews24

এদিকে টাঙ্গাইল-৬ (নাগরপুর- দেলদুয়ার) আসনে আচরণবিধি লঙ্ঘন করে খিচুড়ি ভোজের আয়োজন করায় জামায়াতে ইসলামী কর্মীদের ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার রাতে দেলদুয়ার উপজেলার দুল্যা বাজার এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে খিচুড়ির আয়োজন করে জামায়াত ইসলামীর লোকজন। খবর পেয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মোহাইমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এসময় জব্দ করা খিচুড়ি স্থানীয় এতিমখানায় বিতরণের নির্দেশ দেন।

এর আগে মঙ্গলবার একই অভিযোগ স্বতন্ত্র প্রার্থী সালাউদ্দিন আলমগীরকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এমএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।