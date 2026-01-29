  2. দেশজুড়ে

একটি দল দিন দিন হিংস্র হয়ে উঠছে: আসিফ মাহমুদ

প্রকাশিত: ০৩:৫৬ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখপাত্র ও নির্বাচনি পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, একটি দল দিন দিন হিংস্র হয়ে উঠছে। আমাদের শরিক দল জামায়াতের উপজেলা সেক্রেটারিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ১১ দলীয় জোট এই সন্ত্রাসী কার্যক্রম আর মেনে নেবে না। যারা শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ায় কষ্ট পায়, ব্যালটের মাধ্যমে তাদের জবাব দিতে হবে।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে মৌলভীবাজার-৪ আসনে ১১ দলীয় জোটের এনসিপি প্রার্থী প্রীতম দাশের নির্বাচনি পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আসিফ মাহমুদ বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম একটি দিন। এই দিনে দীর্ঘ ১৭ বছর পর আপনারা পুনরায় নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

চা শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জোট নির্বাচিত হলে মজুরি বাড়িয়ে ঘণ্টায় ১০০ টাকা করা হবে। শিক্ষানবিশ শ্রমিকদের জন্য তা হবে ৬০ টাকা। এছাড়া চা শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবি ‘ভূমি ও মাটির অধিকার’ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

আসিফ মাহমুদ বলেন, প্রীতম দাশ চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে জেল খেটেছেন। তাই এই আসনে শাপলা কলি প্রতীকের প্রীতম দাশকে বিজয়ী করে তার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।

তিনি আসন্ন গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মামা-চাচা ছাড়া চাকরি পেতে, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এবং নিরাপদে চলাচল করতে ‘হ্যাঁ’ ভোটের বিকল্প নেই।

