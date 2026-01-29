  2. দেশজুড়ে

সালাহউদ্দিন আহমদ

দলের নামের শেষে ‘ইসলাম’ থাকলেই কেউ ইসলামের প্রতিনিধি হয়ে যায় না

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কক্সবাজার
প্রকাশিত: ০৫:২৮ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
দলের নামের শেষে ‘ইসলাম’ থাকলেই কেউ ইসলামের প্রতিনিধি হয়ে যায় না
কক্সবাজারের চকরিয়ায় নির্বাচনি পথসভায় বক্তব্য রাখেন সালাহউদ্দিন আহমদ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার-১ আসনের ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাশরের ময়দানে ফায়সালা করবেন কে কোথায় যাবে। এই ফায়সালা কোনো রাজনৈতিক দল করতে পারে না। শুধু দলের নামের শেষে ‘ইসলাম’ থাকলেই কেউ ইসলামের প্রতিনিধি হয়ে যায় না। এ ধরনের প্রতারণা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাবে না।

তিনি আরও বলেন, বিগত কয়েক দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াতে ইসলামী মিছিল ও সমাবেশের মাধ্যমে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনার উদ্দেশ্য নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে চকরিয়া উপজেলার উত্তর হারবাং বত্তাতলী স্টেশনে ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত নির্বাচনি পথসভায় সালাহউদ্দিন আহমদ এসব কথা বলেন।

দলের নামের শেষে ‘ইসলাম’ থাকলেই কেউ ইসলামের প্রতিনিধি হয়ে যায় না

তিনি আরও বলেন, ‌‘আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে তা দেখার দায়িত্ব সরকার, নির্বাচন কমিশন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। প্রতিবাদ অবশ্যই করা যাবে, তবে প্রতিবাদের ভাষা হতে হবে শালীন ও শান্তিপূর্ণ। কোনো অবস্থাতেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না।’

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘কেউ যদি এসব ঘটনাকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে মাঠ গরম করতে চায়, তাহলে আমরা হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, বাংলাদেশের জনগণ গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এই প্রক্রিয়াকে যারা বাধাগ্রস্ত করবে, জনগণ তাদের অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করবে।’

তিনি বলেন, ‘বিএনপি যেসব পরিকল্পনার কথা বলছে, কেউ কেউ বলে সেগুলো নাকি অবাস্তব? অথচ বিএনপির অনেকবার রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে। বিএনপি জানে কীভাবে জনগণের জন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হয়। সেজন্য আমাদের নেতা তারেক রহমান বলেছেন, আমাদের পরিকল্পনা আছে। সেই পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগোচ্ছি।’

দলের নামের শেষে ‘ইসলাম’ থাকলেই কেউ ইসলামের প্রতিনিধি হয়ে যায় না

ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয় মন্তব্য করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, রাজনীতি মানে দেশের মানুষের জন্য কী করা হবে, সেই পরিকল্পনা ও ইশতেহার জনগণের সামনে তুলে ধরা। জনগণ পছন্দ করলে ভোট দেবে—এটাই গণতান্ত্রিক চর্চা।

ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক নুরুল উল্লাহ নুরুর সভাপতিত্বে নির্বাচনি পথসভায় বক্তব্য রাখেন চকরিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক এম মোবারক আলী, বিএনপি নেতা শফিউল আলম প্রমুখ।

সায়ীদ আলমগীর/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।