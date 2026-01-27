  2. দেশজুড়ে

আরাকান আর্মির গুলিতে দুই বাংলাদেশি জেলে আহত

প্রকাশিত: ০২:৪২ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
টেকনাফের নাফ নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে মিয়ানমারের সশস্ত্র সংগঠন আরাকান আর্মির ছোঁড়া গুলিতে দুই বাংলাদেশি জেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরের দিকে টেকনাফের হোয়াইক্যং ঝিমংখালী সংলগ্ন নাফ নদীতে মাছ ধরার সময় তারা গুলিবিদ্ধ হন।

আহতরা হলেন- হোয়াইক্যং ইউনিয়নের কানজরপাড়া এলাকার শেখ কামালের ছেলে মো. সোহেল (১৬) এবং একই ইউনিয়নের মো. ইউনুসের ছেলে মো. ওবাইদুল্লাহ (১৭)।

হোয়াইক্যং ঝিমংখালী এলাকার জেলে ইমান হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান।

তিনি জানান, মিয়ানমার সীমান্তের দিক থেকে আরাকান আর্মির সদস্যরা জেলেদের লক্ষ্য করে আনুমানিক ১০–১৫ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এতে মো. সোহেল ও মো. ওবাইদুল্লাহ গুলিবিদ্ধ হয়।

তিনি আরও জানান, তাদের কুতুপালং এমএসএফ হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে গুলির সময় জেলেরা মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থান করছিলেন নাকি বাংলাদেশের জলসীমার ভেতরে ছিলেন তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

হোয়াইক্যং পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ এসআই খোকন কান্তি রুদ্র জানান, দুই জেলে নাফনদীতে গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে শুনেছি।

