সোনারগাঁয়ে সংঘর্ষ চলাকালে গুলি করা যুবক আটক

সোনারগাঁয়ে সংঘর্ষ চলাকালে গুলি করা যুবক আটক
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে সংঘর্ষ চলাকালে পিস্তল উঁচিয়ে গুলি করা মাইনুল ইসলাম জিয়াকে (২৫) অস্ত্রসহ আটক করেছে র্যাব-১১। এসময় তার কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, সাতটি টেঁটা, তিনটি চাপাতি এবং একটি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় উপজেলার পাঁচানী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়।
রাত ১২টায় র্যাব-১১ এর ক্যাপ্টেন মো. রওনক এরফান খান সই করা এক বার্তায় বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। আটক জিয়া ফতুল্লা থানার মোজা মিয়ার ছেলে।
র্যাব জানায়, বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে সোনারগাঁয়ের পাঁচানী এলাকায় নদীর পাড়ে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এসময় মাহি ও জিয়া নামের দুই যুবককে পিস্তল উঁচিয়ে গুলি ছুড়তে দেখা যায়। আটক যুবকের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন বলে জানানো হয়েছে।
মো. আকাশ/এসআর