বাণিজ্যমেলায় বিশেষ ছাড়ে মিলছে অ্যালুমিনিয়ামের ফার্নিচার

বাণিজ্যমেলায় বিশেষ ছাড়ে মিলছে অ্যালুমিনিয়ামের ফার্নিচার
রাজধানীর পূর্বাচলে মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা ক্রেতা-দর্শনার্থীদের পদচারণায় জমে উঠেছে। মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন স্টল ও প্যাভিলিয়নে শোভা পাচ্ছে নানা সামগ্রী। মেলাজুড়ে শুরু হয়েছে ছাড়ের ছড়াছড়ি।
চাড়-অফারে পিছিয়ে নেই অ্যালয় অ্যালুমিনিয়াম ফার্নিচার প্যাভিলিয়নও। মেলায় বিশেষ ছাড় দিয়ে ফার্নিচার বিক্রি করছে তারা। ঢাকাসহ আশেপাশের জেলাগুলোতে ফ্রি হোম ডেলিভারি দেওয়া হচ্ছে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে গিয়ে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়ে।
যেসব স্টলে ছাড় বেশি সেখানে ক্রেতাদের ভিড়ও বেশি। অ্যালয় ফার্নিচারে চলছে রাজকীয় ছাড়। ফলে ক্রেতারা বিশেষ ছাড়ে এসব পণ্য কিনতে পারছেন।
অ্যালয় ফার্নিচার সূত্র জানায়, মেলায় তারা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে অত্যাধুনিক ডিজাইনে তৈরি বাসা বাড়ি ও অফিসের সব প্রকার ফার্নিচার নিয়ে এসেছে। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ফার্নিচারের প্রোডাক্টগুলো ইনস্ট্যান্ট ২০ শতাংশ ছাড় দিয়ে বিক্রি হচ্ছে। ছাড় দিয়ে বর্তমানে বেড ৪৫ হাজার টাকা, ফ্লাইডিং আলমারি ৬৬ হাজার ২৬০ টাকা ডিনার ওয়াগন ৬৮ হাজার টাকা, ড্রেসিং টেবিল ২৩ হাজার ৮৫০ টাকা, ওয়্যারড্রোব ৪৯ হাজার ৬০০ টাকা, কেবিনেট ২৮ হাজার ২০০ টাকা, ফুল ফ্রেম আয়না ৫ হাজার ৯৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও স্টলটিতে আরও অসংখ্য মডেলের ফার্নিচার হয়েছে।
ফয়সাল হোসেন নামের একজন ক্রেতা বলেন, অ্যালয় ফার্নিচারে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি প্রোডাক্টগুলো বেশ অত্যাধুনিক ও আকর্ষণীয়। মেলায় এসেছি, ভাবলাম স্টল থেকে ঘুরে যাই। ঘুরে দেখার পর কিনতেও ইচ্ছে করছে। দেখি, কী কেনা যায়।
আক্কাস আলী নামের আরেকজন বলেন, এখানে বিশেষ ছাড় চলছে। অ্যালুমিনিয়ামের ফার্নিচারে চোখ আটকে গেছে। তাই এখান থেকে যে কোনো একটি ফার্নিচার না কিনলে এক ধরনের অপূর্ণতা থেকে যাবে।
প্যাভিলিয়নটির ইনচার্জ নাসিরউদ্দীন পাটোয়ারী বলেন, মেলার প্রথম কয়েকদিন ক্রেতাদের তেমন চাপ ছিল না। শেষ দিকে ক্রেতাদের উপস্থিতি বেশ সন্তোষজনক। ক্রেতারা আসছেন দেখছেন। তাদের সুবিধার্থে আমরাও বিশেষ ছাড়ে পণ্য দিচ্ছি। তবে আমাদের ফার্নিচারগুলো একটু হাই-প্রাইজের হওয়ার কারণে বিক্রি কিছুটা কম। তবে শেষের দিকে এসে ভালো সাড়া পাচ্ছি।
মেলায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩২৭টি প্যাভিলিয়ন, স্টল, রেস্তোরাঁ, দেশীয় উৎপাদক-রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
সাধারণ দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কুড়িল বিশ্বরোড, ফার্মগেট (খেজুরবাগান,খামারবাড়ি), নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বাণিজ্যমেলার উদ্দেশ্যে বিআরটিসির ২০০টির বেশি ডেডিকেটেড শাটল বাস চলছে।
নাজমুল হুদ/এনএইচআর/জেআইএম