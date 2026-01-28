  2. দেশজুড়ে

নীলফামারীতে গণভোট ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণে ইমাম সম্মেলন

প্রকাশিত: ০৬:৪৭ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
নীলফামারীতে গণভোট ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণে ইমাম সম্মেলন

নীলফামারীতে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণে ইমাম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক মোছাদ্দিকুল আলমের সভাপতিত্বে সম্মেলনে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান, পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক মোস্তাফা মনসুর আলম খান, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা লুৎফুল কবীর সরকার, সৈয়দপুর আল জামিয়াতুল আরাবিয়া আল ইসলামিয়া মাদরাসার মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবুল কালাম কাসেমী, নীলফামারী আলিমা মাদরাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মুছা, কেন্দ্রীয় বড় মসজিদের খতিব মাওলানা খন্দকার আশরাফুল হক নূরী উপস্থিত ছিলেন।

