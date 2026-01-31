  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইল

তারেক রহমানের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত, জড়ো হচ্ছেন নেতাকর্মীরা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:১৫ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনি জনসভার অংশ হিসেবে প্রথম বারের মতো টাঙ্গাইল যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সদর উপজেলার দরুন চরজানা বাইপাস এলাকায় জনসভায় বক্তব্য দেবেন তিনি।

এদিকে তারেক রহমানের আগমন ঘিরে উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছে নেতাকর্মীদের মাঝে। এরই মধ্যে তারেক রহমানের মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছে। সকাল থেকেই সভাস্থলে নেতাকর্মীদের সমাগম শুরু হয়েছে। এছাড়া তারেক রহমানের আগম উপলক্ষে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

জনসভায় টাঙ্গাইলের ৮টি সংসদীয় ছয়টি আসনের দলীয় প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন তারেক রহমান। একইসঙ্গে টাঙ্গাইলের উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরবেন।

বিএনপি নেতাকর্মীদের আশা, এটি হবে টাঙ্গাইলের সবচেয়ে বড় জনসভা, যেখানে প্রায় ৫ লাখেরও বেশি লোকের সমাগম হবে। এ সভায় টাঙ্গাইলের সংসদীয় প্রার্থীদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

জেলা বিএনপির সভাপতি হাসানুজ্জামিল শাহীন বলেন, তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে সব পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষায় আছে। আশা করছি ৫ লক্ষাধিক নেতাকর্মী ও জনগণ বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে সমাবেত হবেন।

কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রচার সম্পাদক ও টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনের প্রার্থী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে নেতাকর্মীদের মধ্যে ঈদের মতো আনন্দের উৎসব বইছে। নেতাকর্মীরা তারেক রহমানকে দেখতে নেতাকর্মীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

