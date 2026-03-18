দৌলতদিয়া যৌনপল্লিতে নারী-শিশুদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

দৌলতদিয়া যৌনপল্লিতে নারী-শিশুদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ
পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে রাজবাড়ী গোয়ালন্দের দৌলতদিয়া যৌনপল্লির সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে
বুধবার (১৮ মার্চ) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আয়োজনে দৌলতদিয়া পায়াক্ট বাংলাদেশ কার্যালয়ের চত্বরে এ ঈদ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় ১৩০ জন নারী ও শিশুর মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ঈদ উপহার খুশি সুবিধাবঞ্চিত এসব নারী ও শিশুরা।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. তারিফ উল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন, গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাথী দাস, পায়াক্ট বাংলাদেশ দৌলতদিয়ার ম্যানেজার মো. মুজিবুর রহমান খান জুয়েল, কেকেএস দৌলতদিয়া শাখার ম্যানেজার মো. শাহাদাৎ হোসেন ও পায়াক্ট বাংলাদেশের কো-অর্ডিনেটর মো. রাজিব প্রমুখ।
