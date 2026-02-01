  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইলে এলপিজির দাম বেশি রাখায় দোকানির জরিমানা

প্রকাশিত: ০৪:২৪ পিএম, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি মূল্যে এলপি গ্যাস বিক্রির অভিযোগে টাঙ্গাইলে স্মার্ট এলপিজি প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জেলা ভোক্তা অধিদপ্তর।

রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে জেলা ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রোমেলের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে এ জরিমানা করা হয়।

জেলা ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রোমেল বলেন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটিকে তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এলপিজি গ্যাসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

