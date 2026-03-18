বৈরী আবহাওয়ায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া ফেরি-লঞ্চ চলাচল বন্ধ

বৈরী আবহাওয়ায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া ফেরি-লঞ্চ চলাচল বন্ধ
বৈরী আবহাওয়ায় পদ্মা নদী উত্তাল থাকায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি ও লঞ্চ চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।
বুধবার (১৮ মার্চ) রাত পৌনে ৯টা থেকে এ রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেয় ঘাট কর্তৃপক্ষ।
বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন জানান, বৈরী আবহাওয়ার কারণে রাত ৮টা ৪০ মিনিট থেকে এ রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। নদী শান্ত হলে পুনরায় ফেরি চলাচল শুরু করা হবে। বর্তমানে এ রুটে ছোট-বড় ১৭টি ফেরি চলাচল করছে।
এর আগে রাত পৌনে ৮টা থেকে এ রুটে বন্ধ রাখা হয় লঞ্চ চলাচল। দৌলতদিয়া লঞ্চ ঘাট ম্যানেজার নুরুল আনোয়ার মিলন লঞ্চ চলাচল বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
