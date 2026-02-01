  2. দেশজুড়ে

কিশোরীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার

উপজেলা প্রতিনিধি
মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
গ্রেফতার ইমাম হোসেন

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে কিশোরীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বারইয়ারহাট কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইমাম হোসেনকে (২৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) তাকে গ্রেফতার করা হয়। ইমাম হোসেন বারইয়ারহাট পৌরসভার জামালপুর গ্রামের গিয়াস উদ্দিনের ছেলে।

এর আগে ধর্ষণের ঘটনায় কিশোরীর মা বাদী হয়ে শনিবার (৩১ জানুয়ারি) রাতে জোরারগঞ্জ থানায় একটি ধর্ষণ মামলা করেন। মামলায় অন্য আসামিরা হলেন হৃদয় ( ২৫) ও রানা (২৭)।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৭টার দিকে বারইয়ারহাট পৌরসভার একটি গ্রামে পুকুরপাড় সংলগ্ন বাগানে নিয়ে নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করিয়ে ওই কিশোরীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয়। এরপর ঘটনা কাউকে না জানাতে হুমকি দিয়ে চলে যান অভিযুক্তরা। শনিবার রাতে তিনজনকে আসামি করে মামলা করা হয়।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি তকিবুল হাসান তকি বলেন, ‌‘এমন একটি ঘটনা শুনেছি। তদন্ত করে যদি ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়ে সত্যতা পাওয়া যায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী নাজমুল হক বলেন, সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় ভিকটিমের মা বাদী হয়ে তিনজনকে আসামি করে থানায় একটি মামলা করেছেন। মামলার এজাহারনামীয় ইমাম হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি দুজনকেও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

এম মাঈন উদ্দিন/এসআর/জেআইএম

