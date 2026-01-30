ফরিদপুর-১
অনেকেই আচরণবিধি মানছে না: স্বতন্ত্র প্রার্থী দোলন
ফরিদপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আরিফুর রহমান দোলন বলেছেন, আমি পায়ে হেঁটে ভোটারদের কাছে গিয়ে ভোট ও দোয়া প্রার্থনা করছি। শতভাগ আচরণবিধি মেনে চলছি, কিন্তু অনেক প্রার্থী আচরণবিধি মানছেন না।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফরিদপুর-১ আসনের বোয়ালমারী উপজেলার রূপাপাত ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি হাট বাজার ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে ভোট ও দোয়া প্রার্থনা করেন তিনি।
আরিফুর রহমান দোলন বলেন, আমি সভা-সমাবেশ মিছিল করতে চাই না, আমি চাই ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থনা করতে। আর এ কারণে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছুটে চলছি মানুষের কাছাকাছি।
তিনি আরও বলেন, আমি এই আসনের মানুষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে চাই, আমি চাই কোনো মানুষ যেনো হয়রানিমূলক মামলার শিকার হয়ে ভোগান্তিতে না পড়ে।
নির্বাচনি পরিবেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেউ কেউ ভোটারদের ভয়-ভীতি দেখাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের অধীনে যারা নির্বাচন পরিচালনা করছেন তারা বিষয়টি গুরুত্ব দেবেন বলে আশা করি।
