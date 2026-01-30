সকাল থেকে ধানের শীষ নিয়ে মঞ্চের সামনে ট্রাকচালক লিটন
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে খুব কাছ থেকে দেখতে চান ট্রাকচালক লিটন মিয়া (২৯)। তাই সকাল থেকেই ধানের শীষ নিয়ে অবস্থান নিয়েছেন মঞ্চের সামনে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বেলা ১২টায় রংপুরের কালেক্টরেট ঈদগাঁহ মাঠে গিয়ে দেখা যায় এ দৃশ্য। লিটন মিয়ার বাড়ি রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছ পৌর এলাকার বানু পাড়ায়।
দেখা যায়, গলায় ও হাতে ধানের শীষসহ শহীদ জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমান এবং কাউনিয়া-পীরগাছা আসনের প্রার্থী এমদাদুল হক ভরসার ছবি নিয়ে মঞ্চের সামনে অবস্থান নিয়েছেন লিটন।
জানতে চাইলে তিনি জানান, ছোটবেলা থেকেই বিএনপি তার পছন্দের দল। পেশায় ট্রাকচালক। আজ বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান আসবেন জেনে ছুটে এসেছেন। তাকে খুব কাছ থেকে দেখতে চান। তারেক রহমানের জনসভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই জায়গা থেকে সরে যাবেন না। পরে এলে জায়গা পাবেন কিনা এই আশঙ্কা থেকে সকালেই ছুটে এসেছেন জনসভার মাঠে।
সফরসূচি অনুযায়ী তারেক রহমান বিকেল সাড়ে ৪টায় নির্বাচনি জনসভায় যোগ দেবেন। এর আগে পীরগঞ্জ উপজেলার জাফরপাড়ায় শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করবেন তারেক রহমান।
দীর্ঘ দুই দশক পর রংপুরে আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার এই আগমন ঘিরে উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে নেতাকর্মীদের মাঝে।
