২৮ জানুয়ারি রাজশাহী সফর করবেন তারেক রহমান
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামী ২৮ জানুয়ারি রাজশাহী সফর করবেন। ওইদিন দুপুর ১২টায় নগরীর মাদরাসা মাঠে নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন তিনি। সভা থেকে তিনি এই অঞ্চলের দলীয় এমপি প্রার্থীদের পরিচয় করে দিয়ে ধানের শীষে ভোট চাইবেন।
তারেক রহমানের জনসভা সফল করতে শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজশাহী নগরীর পদ্মা আবাসিক এলাকায় বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও রাজশাহী-২ (সদর) আসনের এমপি প্রার্থী মিজানুর রহমান মিনুর বাসায় জরুরি বৈঠক করেছেন বিএনপি নেতারা। বৈঠকে এ তথ্য জানানো হয়।
বৈঠকে অন্যদের মধ্যে বিএনপির রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ শাহীন শওকত, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও নাটোর সদর আসনের এমপি প্রার্থী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও রাজশাহী-৬ আসনের এমপি প্রার্থী আবু সাইদ চাঁদ, রাজশাহী মহানগর বিএনপির সভাপতি মামুন অর রশিদ মামুন, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান রিটন ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম মার্শাল অংশ নেন।
সাখাওয়াত হোসেন/বিএ