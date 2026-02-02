বুধবার বরিশালে যাচ্ছেন তারেক রহমান, চলছে মঞ্চ তৈরি
নির্বাচনি প্রচারণায় বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) বরিশালে জনসভায় যোগ দেবেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ওই দিন তিনি জেলার ঐতিহাসিক বেলস পার্ক মাঠে জনসভায় বক্তব্য দেবেন।
সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বরিশাল মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব ও তারেক রহমানের জনসভার মঞ্চ তৈরির আহ্বায়ক জিয়া উদ্দিন সিকদার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
জিয়া উদ্দিন সিকদার বলেন, ২০ বছর পর তারেক রহমান বরিশাল আসবেন, এমন খবরে দক্ষিণাঞ্চলবাসী উন্মুখ হয়ে আছে। তারেক রহমান এখন সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা করছেন, তাই শিডিউল রক্ষা করা অনেকটা কঠিন হয়ে পড়ায় দুইবার তারিখ পরিবর্তন হয়েছে। এবার নির্ধারিত দিনেই বরিশালের জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে মঞ্চ তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে বলে জানান তিনি।
জানা যায়, বরিশালের বেলসপার্কে তারেক রহমানের জনসভার দিন প্রথমে ২৬ ও পরবর্তীতে ২৭ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করে ৪ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়। তারেক রহমান হেলিকপ্টারে বরিশালে পৌঁছানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছে দলীয় সূত্র।
সর্বশেষ ২০০৬ সালে বরিশাল সফর করেছিলেন তারেক রহমান। সেই সময় তিনি দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম-মহাসচিব ছিলেন।
