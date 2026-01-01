  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে শীতের রাতেও তারেক রহমানের অপেক্ষায় হাজারো মানুষ

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ১২:০৯ এএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
নারায়ণগঞ্জে শীতের রাতেও তারেক রহমানের অপেক্ষায় হাজারো মানুষ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে। নেতাকে এক নজর দেখার অপেক্ষায় হাড়কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ সমাবেশস্থলে উপস্থিত হয়েছেন।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাতে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফেরার পথে তারেক রহমান নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের কাঁচপুর বালুর মাঠে আয়োজিত পথসভায় যোগ দেবেন। রাত সাড়ে ১১টায় তিনি উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ইতোমধ্যে বিএনপি ও তাদের সহযোগী সংগঠনের হাজার হাজার নেতৃবৃন্দরা দলে দলে সভাস্থলের আশপাশে উপস্থিত হয়ে তাদের প্রিয় নেতার জন্য অপেক্ষা করছেন। সভাস্থল ইতোমধ্যে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। কেবল বিএনপি বা অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীই নয়, সাধারণ মানুষ ও সমর্থকদের ভিড়ে পুরো এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আজহারুল ইসলাম মান্নানের আয়োজনে ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদের সভাপতিত্বে আয়োজিত পথসভা তারেক রহমান বক্তব্য রাখবেন। বিএনপির এই শীর্ষ নেতা জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেওয়ার পর এজেলার ৩,৪,৫ সংসদীয় আসনের দলীয় মনোনীত প্রার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

এ বিষয়ে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদ জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, আজকের এই পথসভায় ৩-৪-৫ আসনের প্রার্থীদের চেয়ারম্যান সাহেব পরিচিত করে দেবেন। প্রত্যাশা করা হচ্ছে, এ পথসভা রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করবে এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করবে।


মো. আকাশ/কেএইচকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।