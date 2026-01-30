  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১১:২৬ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
কুষ্টিয়ায় ছাত্রদলের জেন-জি কার্নিভালে বক্তব্য রাখেন শেখ তানভীর বারী হামিম

জামায়াতে ইসলামীকে দাজ্জালের সঙ্গে তুলনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীম উদ্‌দীন হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামিম বলেছেন, এক হাতে জান্নাত, আরেক হাতে জাহান্নাম দেখিয়ে জামায়াত দাজ্জালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। শয়তান দেখলে আউযুবিল্লাহ আর জামায়াত-শিবির দেখলে নাউজুবিল্লাহ বলতে হবে।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা ফুটবল মাঠে ছাত্রদলের জেন-জি কার্নিভালে তিনি এসব কথা বলেন।

শেখ তানভীর বারী হামিম আরও বলেন, ‌‘আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করা আমি পছন্দ করি না।পৃথিবীর কোনো বান্দা যদি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই, তাহলে তোমরা আমার ইবাদত করো, অন্য কাউকে শরিক করো না। আপনার সবাই জানেন, পৃথিবীতে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। এই দাজ্জাল যখন পৃথিবীতে আবির্ভাব হবে, সে এক হাতে জান্নাত দেখাবে আরেক হাতে জাহান্নাম দেখাবে। কিন্তু সে যে এক হাতে জান্নাত দেখাবে সেটা হলো প্রকৃত জাহান্নাম।’

কয়েক হাজার তরুণদের নিয়ে জেন-জি কার্নিভালে ধানের শীষে ভোট চেয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ছাত্রদল নেতা আবিদুল ইসলাম খান, শেখ নুর উদ্দিন আবির, তানভীর আল হাদী, জাহিন বিশ্বাস এশা প্রমুখ।

স্থানীয় ছাত্রদলের আয়োজনে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে শেষ হয় জেন-জি কার্নিভাল।

আল-মামুন সাগর/এসআর

